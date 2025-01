Φόβοι για σοβαρή ζημιά στον Ζεσούς

Ο Γκάμπριελ Ζεσούς, αποχώρησε με φορείο από τον αγώνα με τη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ(12/1) με την εκτίμηση της ομάδας, σύμφωνα με δημοσίευμα της “Athletic”, να αποδίδει τον τραυματισμό σε ρήξη χιαστού στο αριστερό γόνατο, εξέλιξη που αν επιβεβαιωθεί θα σημάνει το πρόωρο τέλος στη σεζόν του.

Ο Βραζιλιάνος θα υποβληθεί σε περαιτέρω εξετάσεις προκειμένου να υπάρχει μια πιο ολοκληρωμένη εκτίμηση για την κατάστασή του. Ωστόσο, σύμφωνα με το ίδιο Μέσο, η ομάδα αναμένεται να κινηθεί εσπευσμένα για απόκτηση νέου παίκτη πιθανότατα από το εξωτερικό και με τη μορφή δανεισμού ως το τέλος της σεζόν ώστε να αποφύγει χρονοβόρες διαδικασίες.

🚨BREAKING: Gabriel Jesus is set for a LONG spell on the sidelines due to a suspected ACL injury. ❌😬



There are further specialist reviews planned today to establish the full extent. 🩻🔜



[@David_Ornstein] pic.twitter.com/mASRbEfcwT