Αναβολή στο Άρσεναλ-Αϊντχόφεν

Επίσημη η ακύρωση της διεξαγωγής του ευρωπαϊκού ραντεβού, καθώς οι Άγγλοι δεν μπορούν να εγγυηθούν την ασφαλή πραγματοποίησή του.

Η Άρσεναλ ήταν να αγωνιστεί με την Αϊντχόφεν στο Λονδίνο την Πέμπτη (15/9) για την δεύτερη αγωνιστική των ομίλων του Europa League, αλλά το παιχνίδι αναβλήθηκε.

Ο λόγος της απόφασης αυτής είναι σχετικός με τον πρόσφατο θάνατο της βασίλισσας Ελισάβετ, καθώς η αστυνομία του Λονδίνου έχει στρέψει όλες της τις δυνάμεις στο τελετουργικό της κηδείας και δεν μπορεί να εγγυηθεί την ασφαλή διεξαγωγή του αγώνα. Άγνωστο παραμένει μέχρι στιγμής το πότε θα οριστεί εκ νέου το ευρωπαϊκό παιχνίδι.

Our @EuropaLeague fixture with PSV has been postponed.

— Arsenal (@Arsenal) September 12, 2022