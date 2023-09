Κλήθηκε στην Εθνική Κροατίας ο Βίντα

Ο κεντρικός αμυντικός της ΑΕΚ βρέθηκε κανονικά στις κλήσεις της Εθνικής ομάδας για τα παιχνίδια κόντρα σε Τουρκία και Ουαλία τον Οκτώβριο.

Ο Ντομαγκόι Βίντα συμπεριλήφθηκε κανονικά στις επιλογές του Ζλάτκο Ντάλιτς για τα παιχνίδια με την Τουρκία (εντός, 12/10) και Ουαλία (εκτός, 15/10) στο πλαίσιο των προκριματικών του Euro 2024.

Ο κεντρικός αμυντικός της ΑΕΚ αντιμετωπίζει πρόβλημα στα πλευρά, το οποίο αποκόμισε από το ντέρμπι κόντρα στον Ολυμπιακό και αυτή τη στιγμή δεν είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι κόντρα στον Παναθηναϊκό, όμως αναμένεται να το έχει ξεπεράσει έως τον Οκτώβριο.

Με την Εθνική του ομάδα, μετρά συνολικά 102 συμμετοχές και τέσσερα τέρματα. Αξίζει να σημειωθεί πως η Κροατία βρίσκεται στον τέταρτο όμιλο των προκριματικών του Euro 2024 και μετά από πέντε αγώνες βρίσκεται στην πρώτη θέση με 10 βαθμούς μαζί με την Τουρκία, παρ’ ότι έχει ένα παιχνίδι λιγότερο από τους υπόλοιπους.

🛣️ The road to #EURO2024 continues in October, and these players will defend #Croatia colours against Turkey and Wales! 🥁🇭🇷#Family #Vatreni❤️‍🔥 pic.twitter.com/SAkqxsazoc

— HNS (@HNS_CFF) September 25, 2023