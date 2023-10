Ένας… κοιμώμενος γίγαντας στον δρόμο της ΑΕΚ

Οι “κιτρινόμαυροι” μετά την εντυπωσιακή τους επικράτηση στο “AMEX” κόντρα στην Μπράιτον συνεχίζουν το ευρωπαϊκό τους ταξίδι στο Europa League αντιμετωπίζοντας τον Άγιαξ.

Το ημερολόγιο έδειχνε 1 Σεπτεμβρίου και οι ελληνικές ομάδες μάθαιναν τους αντιπάλους που θα αντιμετωπίσουν στους ομίλους του Europa και Confrence League αντίστοιχα. Η “Ένωση” κληρώθηκε σε έναν όμιλο που ελάχιστοι έδιναν ελπίδες στην ομάδα του Ματίας Αλμέιδα όντας το απόλυτο αουτσάιντερ, με αντιπάλους την Μπράιτον, Μαρσέιγ και Άγιαξ.

Στην πρεμιέρα η ΑΕΚ μετά και την εκτός έδρας επικράτηση κόντρα στους “γλάρους” άλλαξε τις ισορροπίες του ομίλου βρισκόμενη μόνη πρώτη, επόμενος αντίπαλος ο Αίαντας (05/10, 19:45, ΕΡΑ ΣΠΟΡ) μια ομάδα παραδοσιακή δύναμή του ποδοσφαίρου έχοντας στο παλμαρέ της 4 Champions League, φέτος όμως βρίσκεται υπό την σκέπη… προβλημάτων.

Η ομάδα του Στέιν είναι κάτι παραπάνω από φανερό πως περνάει κρίση, πέρσι τερμάτισε στην 3η θέση του πρωταθλήματος Ολλανδίας, θέση που τον έστειλε σε μια ασυνήθιστη για αυτόν διοργάνωση, όπως είναι το Europa League.

Αν και το καλοκαίρι υπήρξε αισιοδοξία στον κόσμο της ομάδας από την Ολλανδία πως θα παρουσιαστεί βελτιωμένος την φετινή σεζόν, αφού ο σύλλογος προχώρησε σε αρκετές δαπανηρές μεταγραφές όπως αυτές του Γιόσιπ Σούταλο, του ​​​​​​Τζορτζ Μικαουτάτζε, του Κάρλος Φόρμπς, του Γκαστόν Άβιλα και του γνώριμου στις ελληνικές ομάδες Τσούμπα Άκπομ, η πεποίθηση αυτή όμως δε επαληθεύτηκε.

Ο Άγιαξ σε 5 αγωνιστικές στο πρωτάθλημα του έχει μαζέψει μόλις 5 βαθμούς, βρισκόμενος στην 15 θέση της Eredevise, συγκομιδή που αποτελεί την χειρότερη επίδοση του κλαμπ από το 1964. Για να βγει η ομάδα από τα “βράχια” επιστρατεύθηκε και ο Λουίς Φαν Χάαλ, που παρά την ασθένεια που αντιμετωπίζει πρόκειται να αναλάβει χρέη αθλητικού συμβούλου στον Αίαντα.

Το κακό ξεκίνημα της ομάδας είχε ως αποτέλεσμα την καρατόμηση στελεχών, καθώς την ώρα που το μέλλον του Μόρις Στέιν στον πάγκο του Άγιαξ μοιάζει δυσοίωνο, ο σύλλογος έλυσε την συνεργασία του με τον τεχνικό διευθυντή Σβεν Μίσλινταντ, ενώ και ο πρόεδρος της ομάδας, Πιερ Ερίνγκα ανακοίνωσε την απόφαση του να παραιτηθεί από τα καθήκοντα του.

Ajax has ended the collaboration with Director of Football Sven Mislintat with immediate effect. The lack of broad support within the organisation is the reason behind this decision.

— AFC Ajax (@AFCAjax) September 24, 2023