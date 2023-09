Απέλυσε τον τεχνικό διευθυντή του ο Άγιαξ

Ραγδαίες είναι οι εξελίξεις στο εσωτερικό του Αίαντα, που διανύει τη χειρότερή του σεζόν των τελευταίων πολλών χρόνων απ’ όλες τις απόψεις. Η διοίκηση του συλλόγου άρχισε να… παίρνει κεφάλια στις θέσεις ευθύνης.

Ο Άγιαξ βιώνει ένα τραγικό ξεκίνημα στη φετινή Eredivisie, το οποίο είναι ένα από τα χειρότερα της ιστορίας του. Οι πρωτευουσιάνοι έχουν μόλις πέντε βαθμούς σε πέντε ματς και βρίσκονται εξωφρενικά κοντά στη ζώνη του υποβιβασμού. Αποτέλεσμα αυτού ήταν οι φίλαθλοι της ομάδας να διακόψουν οριστικά τον αγώνα με τη μισητή Φέγενορντ, ενώ αυτή προηγούνταν με 3-0.

Όπως είναι λογικό, η ομάδα του Άμστερνταμ θα δεχθεί σημαντική τιμωρία από τη διοργανώτρια αρχή. Στο μεσοδιάστημα ωστόσο, ξεκίνησε το… ξεσκαρτάρισμα στις θέσεις ευθύνης. Ο πρώτος που την πλήρωσε ήταν ο τεχνικός διευθυντής, Σβεν Μίσλιντατ, ο οποίος απολύθηκε τις προηγούμενες ώρες, όπως ανακοινώθηκε επίσημα.//Α.

Η ανακοίνωση:

Ajax has ended the collaboration with Director of Football Sven Mislintat with immediate effect. The lack of broad support within the organisation is the reason behind this decision.

— AFC Ajax (@AFCAjax) September 24, 2023