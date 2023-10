Ξανά εκτός προπόνησης ο Χάρντεν για… προσωπικούς λόγους (video)

Ο “Μούσιας” έχασε δεύτερη συνεχόμενη προπόνηση με την ομάδα της Φιλαδέλφεια και αυτή την φορά επικαλέστηκε την αιτία των… προσωπικών λόγων.

Ο Νικ Νερς είδε για άλλη μία φορά τον σούπερ σταρ του, Τζέιμς Χάρντεν, να απουσιάζει από τις προπονήσεις της ομάδας του. Ωστόσο, άφησε ανοικτό το ενδεχόμενο να δει τον 34χρονο γκαρντ να δίνει το “παρών” στην φιλική αναμέτρηση με τους Ατλάντα Χοκς.

Στο τέλος των δηλώσεων του όμως, ο τεχνικός των 76ers, ανέφερε πως ο Χάρντεν απουσίαζε ξανά από το πλαίσιο προπονήσεων, για προσωπικούς λόγους.//ΓΚ.

Δείτε το βίντεο:

#Sixers coach Nick Nurse addresses James Harden being a no-show for the second consecutive practice: pic.twitter.com/rAo0RVvBex

— Keith Pompey (@PompeyOnSixers) October 19, 2023