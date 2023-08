Τόμπσον: «Συνειδητοποιώ πως έχω 4-5 χρόνια ακόμη»

Ο σουτέρ των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς μίλησε στο podcast του Πολ Τζορτζ και ανέφερε τον χρόνο που εκτιμάει ότι του απομένει στο NBA, παρά την σκληρή δουλειά που κάνει.

Ο Κλέι Τόμπσον φιλοξενήθηκε στο “PodcastPShow”, του Πολ Τζορτζ, εν μέσω του προγράμματος των ατομικών προπονήσεων που έχει ενταχθεί στην Νέα Υόρκη, για την καλοκαιρινή προετοιμασία, πριν την έναρξη της επερχόμενης σεζόν στο NBA. Σε παρόμοιο πρόγραμμα, ήταν και στις ολιγοήμερης διακοπές που έκανε στην Μύκονο, πριν ταξιδέψει για την “NY”.

Ωστόσο, παρά τις ατελείωτες προπονήσεις, ο 33χρονος Αμερικανός των GSW, δήλωσε πως του απομένουν περίπου τέσσερα με πέντε χρόνια, απολαμβάνοντας την κάθε στιγμή από εδώ και πέρα.

Αναλυτικά η δήλωσή του:

«Πόσο ωραίο είναι όταν δουλεύεις σκληρά και από νωρίς στην καριέρα σου; Μπορείς μετά να χαλαρώσεις λίγο περισσότερο από ό,τι θα έκανες σε άλλη περίπτωση. Είμαι ευγνώμων για όλα αυτά που έχω ζήσει και έχω κάνει. Τώρα αρχίζω να συνειδητοποιώ ότι μου έχουν απομείνει 4-5 χρόνια ακόμη, οπότε θα απολαμβάνω την κάθε ημέρα».//ΓΚ

"What's nice about working your hardest early in your career, you can relax a little bit more… I'm just grateful for it all… Now I realize I only got 4-5 years left in me, I'm gonna enjoy every single day."

—Klay Thompson

(via @PodcastPShow) pic.twitter.com/1lFwtEjF4R

— ClutchPoints (@ClutchPoints) August 19, 2023