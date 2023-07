Ο Τόμπσον βρέθηκε στη Μύκονο και μοίρασε αυτόγραφα

O σούπερ σταρ των Γουόριορς βρέθηκε στις Κυκλάδες για τις καλοκαιρινές του διακοπές και προπονήθηκε στο κλειστό γυμναστήριο του ΑΟΜ, κρατώντας μία… έκπληξη για τους νεαρούς αθλητές του νησιώτικου συλλόγου.

Τα τελευταία χρόνια, αρκετοί αστέρες όλων των αθλημάτων βρίσκονται στη Μύκονο, όχι μόνο για τις καλοκαιρινές τους διακοπές, αλλά και για να προπονηθούν, όπως φάνηκε από τον Κλέι Τόμσον.

Συγκεκριμένα, ο σούπερ σταρ των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς επέλεξε το νησί των “ανέμων” για να απολαύσει τις διακοπές του, ωστόσο παράλληλα πραγματοποίησε και μία “μίνι” προπόνηση, ενώ στο τέλος αυτής, μοίρασε αυτόγραφα και φωτογραφήθηκε με αρκετούς νεαρούς αθλητές του ΑΟ Μυκόνου.//Γ.

Unique “superstar” experience for our “younglings”

Thanks so much @KlayThompson

💙💙💙💙💙💙🙌🏻🙌🏻🙌🏻🙌🏻🙌🏻🔥 https://t.co/twdfVo20y3 pic.twitter.com/k2podwzVqN

— AO_MYKONOY_BC (@aom_bc) July 15, 2023