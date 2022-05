Το μέλλον του Γιόκιτς είναι στα… άλογα

Τα άλογα κούρσας είναι το μελλοντικό χόμπι του Σέρβου σέντερ των Ντένβερ Νάγκετς.



Οι Ντένβερ Νάγκετς είναι πολύ κοντά στο να «δέσουν» τον Νικόλα Γιόκιτς για τα επόμενα πέντε χρόνια. Μάλιστα, για να το καταφέρουν θα του προσφέρουν 260 εκατομμύρια δολάρια. Πρόκειται για ποσό-ρεκόρ στην ιστορία του οργανισμού.

Ο Σέρβος σέντερ, όντας έτοιμος να υπογράψει ένα «μυθικό» deal και με τους Νάγκετς να έχουν αποχαιρετίσει τα πλέι-οφ, βρίσκεται στη Σουηδία, εκεί όπου τα άλογά του θα συμμετέχουν σε κούρσες.

Μάλιστα, ο back to back MVP του κορυφαίου πρωταθλήματος στον πλανήτη, αποκάλυψε τα πλάνα του για το όταν αποσυρθεί από την ενεργό δράση λέγοντας τα εξής:

«Το όνειρό μου είναι να γυρίσω στη Σερβία μετά το τέλος της καριέρας μου και να γίνω εκπαιδευτής αλόγων. Δυστυχώς, η χώρα μου είναι η χειρότερη στην Ευρώπη σε αυτόν τον τομέα, υπάρχουν μόνο 150 άλογα που μπορούν να συμμετέχουν σε κούρσες. Είναι δύσκολο να συμμετάσχεις σε αγώνες μακριά από τη Σερβία, όμως το απολαμβάνω».

NBA 🏀 MVP Season 20-21 and 21-22 Nikola Jokić is warming up Vitruvio🐴 Participating in Sweden Cup during Elitloppet 2022!#elitloppet #elitloppet22 #Solvalla #viärsporten #nba #jokic #basketse @NBA pic.twitter.com/xXjfI9rFEr

