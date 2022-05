Δίνουν «μυθικό» συμβόλαιο στον Γιόκιτς οι Νάγκετς

Έτοιμη να προσφέρει ένα ανεπανάληπτο ποσό στον Σέρβο σέντερ είναι η ομάδα από το Κολοράντο.

Σύμφωνα με τον Σαμς Καράνια, οι Ντένβερ Νάγκετς είναι πολύ κοντά στο να «δέσουν» τον Νικόλα Γιόκιτς για τα επόμενα πέντε χρόνια. Μάλιστα, για να το καταφέρουν θα του προσφέρουν 260 εκατομμύρια δολάρια. Πρόκειται για ποσό-ρεκόρ στην ιστορία του οργανισμού. Η κίνηση του 27χρονου να επιβεβαιώσει την μακροχρόνια δέσμευσή του στην ομάδα, αναμένεται να του αποδώσει… καρπούς.

Το δημοσίευμα:

Sources: Nikola Jokic has reaffirmed his long-term commitment to Denver in recent days, clearing way to sign a $260M supermax in offseason.

Inside what’s next for the Nuggets in wake of Tim Connelly's departure — with @sam_amick at @TheAthletic: https://t.co/pjnfYExvwP

— Shams Charania (@ShamsCharania) May 27, 2022