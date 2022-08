Τα… καλύτερα του Γιάννη κόντρα στο Βέλγιο (video)

H Εθνική επικράτησε άνετα του Βελγίου για το δεύτερο προκριματικό γύρο του Παγκοσμίου Κυπέλλου, με τον “Greek Freak” να κάνει τρομερά πράγματα στο παρκέ.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ο πρώτος σκόρερ της Εθνικής, κόντρα στο Βέλγιο, αφού πέτυχε 26 πόντους, ενώ κατέβασε και 7 ριμπάουντ. Η ομοσπονδία, δημοσίευσε ένα video με τις καλύτερες στιγμές του “Greek Freak” που δείχνει έτοιμος για το Ευρωμπάσκετ.

Δείτε τις καλύτερες στιγμές του:

Δύσκολα θα έχετε ξεχάσει όσα έκανε ο @Giannis_An34 στον αγώνα με το Βέλγιο. Αν κάτι δεν θυμάστε, εδώ είμαστε με τη βοήθεια της @FIBA να σας φρεσκάρουμε τη μνήμη! Just a small reminder for @Giannis_An34 Vs Belgium! #WinForHellas #FIBAWC #HellasBasketball 🏀🇬🇷 pic.twitter.com/IZMj0ZnOul

— Hellenic Basketball (@HellenicBF) August 30, 2022