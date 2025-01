Sportando: «Ο Παναθηναϊκός συμφώνησε με Σαραγόσα για Μπάνγκο»

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η συμφωνία μεταξύ των δύο πλευρών είναι οριστική, με τους «πράσινους» να πληρώνουν 700.000 στην ισπανική ομάδα για τον Ανγκολέζο σέντερ, που θα υπογράψει ως το τέλος της περιόδου.

Ο Μπάνγκο είναι ένα αθλητικό σέντερ ύψους 2,08 και ηλικίας 26 χρόνων, έχει αγωνιστεί στην πατρίδα του, στη Γερμανία με την Μπράουνσβαϊγκ και στη Σαραγόσα τη φετινή σεζόν. Φέτος, κάνει εξαιρετικές εμφανίσεις στη Liga Endesa με 14 πόντους και 5,6 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.

