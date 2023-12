Σφαιρόπουλος: «Ο Νέιπιερ είναι σε διαπραγματεύσεις με άλλη ομάδα»

Ο Ντονάτας Ουρμπόνας σε μια ανάρτηση του έβγαλε το θέμα για τα σχέδια του Αμερικανού γκαρντ δια στόματος του Γιάννη Σφαιρόπουλου.

Μετά την ήττα του Ερυθρού Αστέρα από τη Ρεάλ Μαδρίτης με 72-58 ο Λιθουανός δημοσιογράφος με ανάρτηση του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, διευκρίνισε πως με τα λεγόμενα του Γιάννη Σφαιρόπουλου, ο Σαμπάζ Νέιπιερ ψάχνει να βρει τον νέο σταθμό της καριέρας του. Ο Αμερικανός γκαρντ ήρθε στην Ευρώπη πέρσι για λογαριασμό του Μιλάνου και φέτος έφτασε στη Σερβία για λογαριασμό του Ερυθρού Αστέρα, αλλά δεν φαίνεται να μακροημερεύει. Ο Έλληνας τεχνικός συγκεκριμένα είπε: «Ο Σαμπάζ είναι σε διαπραγματεύσεις στο να αλλάξει ομάδα, για αυτό το λόγο μου είπε πως δεν θα ήθελε να αγωνιστεί στο σημερινό παιχνίδι».

Ioannis Sfairopoulos confirms Shabazz Napier is on the verge of leaving Crvena Zvezda:

"Shabazz is in negotiations to change the team, so he asked me not to play him today."

— Donatas Urbonas (@Urbodo) December 19, 2023