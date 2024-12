Πέντε ομάδες του NBA ενδιαφέρονται για τον Λόνι Γουόκερ

Ο Λόνι Γουόκερ αποτέλεσε τεράστιο μεταγραφικό “μπαμ” της Ζάλγκιρις Κάουνας πριν από περίπου δύο μήνες, και ήδη έχει αρχίσει να καταθέτει τα δείγματα του πλούσιου ταλέντου του στα παρκέ της EuroLeague, σκοράροντας 14.7 πόντους σε οκτώ παιχνίδια, σε πολλά εκ των οποίων έχει πραγματοποιήσει εξαιρετικές εμφανίσεις. Λίγες ημέρες πριν η Ζάλγκιρις υποδεχθεί τον Ολυμπιακό (02/01, 20:00), ο Μαρκ Στάιν υποστηρίζει πως Σίξερς, Τίμπεργουλβς, Χιτ, Νάγκετς και Σέλτικς είναι ομάδες που εξετάζουν την περίπτωση του 26χρονου Αμερικανού, του οποίου το συμβόλαιο με τη λιθουανική ομάδα προβλέπει buy-out για το NBA μέχρι τις 18 Φεβρουαρίου του νέου έτους.//ΑΦ

Lonnie Walker IV is drawing NBA interest and can be bought out of his Žalgiris contract in the EuroLeague by any NBA team until Feb. 18.



Potential suitors said to include Sixers, Wolves, Heat, Nuggets and Celtics. Walker went to camp with Boston.



