Παρελθόν από την Μπασκόνια ο Γκιεντράιτις

Δεν θα συνεχίσει στους Βάσκους ο Λιθουανός φόργουορντ, με τις δύο πλευρές να παίρνουν διαφορετικούς δρόμους μετά από μία τριετία κοινής συνύπαρξης.

Μετά από αρκετές σεζόν στην Μπασκόνια ο Ρόκας Γκιεντράιτις αποτελεί πλέον παρελθόν, όπως ανακοίνωσε η ομάδα ευχαριστώντας τον για όσα πρόσφερε. Ο 30χρονος Λιθουανός περιφερειακός είχε κατά μέσο όρο 10,4 πόντους, 5,9 ριμπάουντ φέτος στη Euroleague, ενώ αντίστοιχα στην Ισπανία είχε 10,8 πόντους, 5 ριμπάουντ ανά παιχνίδι.

Αναλυτικά η ανακοίνωση:

«Η Μπασκόνια θέλει να ευχαριστήσει τον Ρόκας για τη δουλειά, την ενέργεια και τη συμμετοχή του από την άφιξή του πριν από τρία χρόνια και του εύχεται καλή τύχη, τόσο σε προσωπικό όσο και σε επαγγελματικό επίπεδο».//Κ.

Mila esker, Rokas Giedraitis!

📎 https://t.co/tvp10h75UT

Thank you and good luck, @giedraitis31 pic.twitter.com/WPjQZwmw78

— Baskonia (@Baskonia) July 14, 2023