Ο Μάρεϊ νίκησε τον… Λίλαρντ

Οι Ντένβερ Νάγκετς επικράτησαν με 121-120 στην έδρα των Μπλέιζερς, με τους δύο αθλητές να κάνουν εκπληκτικά πράγματα στη τελευταία περίοδο και τον Γιόκιτς να είναι για ένα ακόμη παιχνίδι εντυπωσιακός.

Ντένβερ Νάγκετς και Πόρτλαντ Τρέιλ Μπλέιζερς χάρισαν μια πραγματική μπασκετική παράσταση. Η παρέα του Νίκολα Γιόκιτς επικράτησε με 121-120, με τον Μάρεϊ να ευστοχεί σε κρίσιμο τρίποντο, ένα δευτερόλεπτο πριν το τέλος του παιχνιδιού. Ο γκαρντ των Νάγκετς, “κέρδισε” στη μονομαχία της τελευταίας περιόδου τον Λίλαρντ, με τους δύο αθλητές να πετυχαίνουν από 14 πόντους.

Jamal Murray and Damian Lillard each dropped 14 PTS in Q4.

What a battle down the stretch 🔥 pic.twitter.com/jGXZCLaAmb

— NBA (@NBA) December 9, 2022