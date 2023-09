Νικς: Μίτσελ ή Εμπίντ και στο βάθος… ο Γιάννης

Η ομάδα της Νέας Υόρκης προσπαθεί να ταράξει τα νερά του παγκόσμιου μπάσκετ, καθώς θέλει να φέρει στην πόλη της έναν αστέρα του NBA, με σκοπό να κυνηγήσει ένα πρωτάθλημα μετά από πολλά χρόνια.

Οι Νικς είναι ένα “franchise” με μεγάλη ιστορία στην Αμερική, με ένα ιστορικό γήπεδο και αστρονομικούς αριθμούς σε πωλήσεις εισιτηρίων και προϊόντων της ομάδας. Το τελευταίο πρωτάθλημα που κατέκτησαν ήταν το 1973, με την υπομονή των οπαδών της ομάδας να είναι εξαντλημένη και τους ανθρώπους του “front office” να μην μπορούν να φέρουν παίκτες για να φτάσουν σε εκείνες τις δοξασμένες μέρες.

Πολλά σενάρια υπάρχουν τις τελευταίες μέρες για τις κινήσεις της ομάδας για την επόμενη σεζόν, με αρκετά ονόματα ελεύθερων παικτών να μπαίνουν στην συζήτηση. Πριν από μερικούς μήνες, από ανθρώπους της ομάδας του Κλίβελαντ υπήρξαν διαρροές πληροφοριών, πως ο Ντόνοβαν Μίτσελ εξέφρασε την δυσαρέσκεια του με τον τρόπο που πλαισιώθηκε από τους Καβαλίερς και σκέφτεται σοβαρά να αποχωρήσει από την ομάδα το επόμενο καλοκαίρι. Ο Αμερικανός γκαρντ κουβαλάει το συμβόλαιο από τις μέρες του στην Γιούτα, το οποίο φτάνει στο λήξη του. Ο Τζοέλ Εμπίντ είναι μια ακόμα περίπτωση που αρέσει πολύ στην Νέα Υόρκη, καθώς και αυτός είναι από τις περιπτώσεις των παικτών που έμεινε αρκετές φορές μόνος από την ομάδα του με βάση τα λεγόμενα του. Στα play off του NBA, έφτασε μέχρι τα ημιτελικά της περιφέρειας, αφού αποκλείστηκαν από τους Σέλτικς, με τον σέντερ να δηλώνει πως πέρα από τον Χάρντεν δεν τον βοηθάει κανένας άλλος.

Μια συνέντευξη που έβαλε τους Μπακς σε αναμμένα κάρβουνα, ήταν αυτή του Γιάννη Αντετοκούνμπο στις “New York Times“. Ο “Greek Freak” δήλωσε πως δεν πρόκειται να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο με το Μιλγουόκι αν δεν σιγουρευτεί πως και οι συμπαίκτες του είναι έτοιμοι για πρωταθλητισμό. Αυτό αλλάζει τα δεδομένα, καθώς είναι όνομα που μπορεί να μπει στην “free agency” με πολλές ομάδες να θέλουν να κάνουν δικό τους. Οι Λέικερς είναι μια ομάδα που έχουν την δυνατότητα να τον αποκτήσουν κάνοντας χώρο στο “salary cap” τους, αλλά δεν έχουν κάνει επίσημη τοποθέτηση.

Με βάση τα γεγονότα και τα σενάρια που υπάρχουν, οι Νικς σίγουρα θα πάρουν έναν αστέρα, αλλά η επόμενη σεζόν θα είναι κομβική για τους ίδιους αλλά και για τους οπαδούς τους καθώς θα μείνουν με την ίδια ομάδα σε αυτή την σεζόν.//ΓΡ.

Bill Simmons guarantees a superstar landing in New York by next year

“They’ll get one of those three guys, I guarantee. Giannis, Embiid, or Mitchell will be on that team a year from now.”

(h/t @KnicksMuse ) pic.twitter.com/FdU5clPuVs

— NBACentral (@TheDunkCentral) September 11, 2023