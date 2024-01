MVP της 19ης αγωνιστικής ο Μούσα

Ο πολυτιμότερος παίκτης της 19ης “στροφής” δεν θα μπορούσε να είναι άλλος από τον φόργουορντ της Ρεάλ Μαδρίτης, ο οποίος βγήκε από… τετραπλή παράταση κόντρα στην Εφές με 40 πόντους!

Οι Μαδριλένοι φιλοξένησαν στην Ισπανία τη τουρκική ομάδα, την οποία και νίκησαν, με τελικό σκορ 130-126, στο πλαίσιο της 19ης αγωνιστικής της Euroleague. Ωστόσο, η εν λόγω αναμέτρηση πέρασε μέσα από τέσσερις παρατάσεις, με τη “Βασίλισσα” να βγαίνει αλώβητη.

Έτσι, ο MVP του γύρου δεν θα μπορούσε να βγει από άλλο παιχνίδι. Πιο συγκεκριμένα, ο Ντζάναν Μούσα είναι ο πολυτιμότερος, έχοντας σκοράρει 40 πόντους, μαζέψει 2 ριμπάουντ και μοιράσει 8 ασίστ, έχοντας αγωνιστεί 45:25 λεπτά. Μάλιστα, συνέλλεξε 45 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης.//ΓΚ

Quite frankly, a ridiculous stat line and performance in a historic game… 🥶 @DzMusa is the MVP for Round 19!

'MVP of the Round' I @PaniniAmerica pic.twitter.com/uxJfDCtjY0

— Turkish Airlines EuroLeague (@EuroLeague) January 6, 2024