Κινγκς: Παρουσίαση Βεζένκοφ σε συνέντευξη Τύπου

Η ομάδα του Σακραμέντο θα πραγματοποιήσει την παρουσίαση του πρώην φόργουορντ του Ολυμπιακού σε Press Conference, την Πέμπτη 31/08.

Ο Σάσα Βεζένκοφ είναι ένα εκ των νέων αποκτημάτων των Κινγκς, με την ομάδα του Σακραμέντο να γνωστοποιεί την μέρα που θα παρουσιάσει τον Βούλγαρο μέσω… συνέντευξης Τύπου.

Μάλιστα, αυτό θα συμβεί την Πέμπτη (31/8), στις 14:00 (τοπική ώρα Σακραμέντο), με τον Σάσα Βεζένκοφ να έχει κληθεί να απαντήσει στις ερωτήσεις των δημοσιογράφων.//ΓΚ

Hear from Sasha Vezenkov for the very first time as a member of the Sacramento Kings this Thursday at 2PM! 🙌

Hear from Sasha Vezenkov for the very first time as a member of the Sacramento Kings this Thursday at 2PM! 🙌

— Sacramento Kings (@SacramentoKings) August 29, 2023