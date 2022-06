Κερ: «Όταν αποσυρθώ, θα κοιτάξω πίσω και θα πω απλώς ”ευχαριστώ” στον Κάρι» (video)

Με τα καλύτερα λόγια, μίλησε για τον Στεφ Κάρι, ο προπονητής του στους Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς, μετά την μεγαλειώδη εμφάνισή του στο τέταρτο παιχνίδι της σειράς των τελικών, όπου σημείωσε 43 πόντους.

Οι Ουόριορς λύγισαν τους Σέλτικς στο Game 4 των τελικών του NBA, κάνοντας το μπρέικ (97-107) για να ισοφαρίσουν σε 2-2 την σειρά, χάρη σε μία ακόμα μυθική εμφάνιση του Στεφ Κάρι (43 πόντοι). Και σε αυτόν στάθηκε μετά τον αγώνα ο Στιβ Κερ, επιφυλάσσοντας ένα τρομερό κομπλιμέντο για τον σταρ της ομάδας του.

Αναλυτικά τα όσα δήλωσε:

«Αυτό που τον κάνει ξεχωριστό (σ.σ. τον Κάρι), είναι ότι ο σκληρός χαρακτήρας του ματσάρει με το ταλέντο του και το επίπεδο της φυσικής και σωματικής του καταστάσεις. Ενδιαφέρεται πάρα πολύ. Δουλεύει σκληρά, είναι εύκολος στο να τον προπονήσεις.

Ξέρεις, όταν αποσυρθώ από την προπονητική, όποτε και αν γίνει αυτό, θα κοιτάξω πίσω και θα πω απλώς ‘ευχαριστώ’ στον Στεφ, γιατί έχει κάνει αυτή την κατάσταση για εμάς, ως οργανισμός, εύκολη για όλους. Είναι ξεχωριστός παίκτης και άνθρωπος».

“Whenever I’m done coaching, I’ll just look back and say thank you to Steph.” pic.twitter.com/c7zYzHzcQB

— Warriors on NBCS (@NBCSWarriors) June 11, 2022