Η Nike διέκοψε τη συνεργασία της με τον Ίρβινγκ

Η γνωστή εταιρεία αθλητικών ειδών δεν θα συνεχίσει να συνεργάζεται με τον σταρ των Μπρούκλιν Νετς, ο οποίος την περασμένη εβδομάδα πόσταρε λινκ ταινίας με αντισημιτικό περιεχόμενο στα κοινωνικά του δίκτυα.

Ο Καϊρί Ίρβινγκ βρίσκεται στο επίκεντρο του ΝΒΑ για λάθος λόγους, για άλλη μία φορά. Ο παίκτης των Μπρούκλιν δημοσίευσε λινκ ταινίας με αντισημιτικά μηνύματα στα κοινωνικά του δίκτυα και ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων, κάτι που ανάγκασε τον κομισάριο της Λίγκας, Άνταμ Σίλβερ, να αντιδράσει γρήγορα και να δείξει την απογοήτευση του.

Οι Νετς πήραν δραστικά μέτρα και με ανακοίνωση τους ξεκαθάρισαν πως ο “Uncle Drew” θα μείνει εκτός ομάδας για τουλάχιστον πέντε ματς δίχως να πληρώνεται, με τον ίδιο στη συνέχεια να ζητά συγγνώμη από την Εβραϊκή Κοινότητα.

Σειρά της διάσημης εταιρείας αθλητικών ειδών, Nike, να πάρει θέση και μάλιστα τελείωσε τη συνεργασία της με τον Uncle Ίρβινγκ.

Nike statement on Kyrie Irving reads, in part: “At Nike, we believe there is no place for hate speech and we condemn any form of antisemitism…We are deeply saddened and disappointed by the situation and its impact on everyone.” https://t.co/ZDmOWQRCs4

— Shams Charania (@ShamsCharania) November 5, 2022