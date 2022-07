H ΤΣΣΚΑ θα κινηθεί νομικά για τη μεταγραφή του Πάνγκος

Ο Καναδός γκαρντ είναι και με τη “βούλα” παίκτης της Αρμάνι Μιλάνο για τα επόμενα δυο χρόνια, ωστόσο η μετακίνησή του στην Ιταλία έχει προκαλέσει… επεισόδια με τη “ρωσική αρκούδα”.

Η Αρμάνι Μιλάνο ανακοίνωσε χθες (27/7) την απόκτηση του Κέβιν Πάνγκος ενόψει των επόμενων δυο χρόνων, ωστόσο η ΤΣΣΚΑ Μόσχας έδειξε πως η υπόθεση της μετακίνησης του Καναδού γκαρντ δεν εχει τελειώσει.

Συγκεκριμένα, οι Ρώσοι με επίσημη ανακοίνωση που εξέδωσα, ενημέρωσαν ότι εξετάζεται το ενδεχόμενο να κινηθούν νομικά προς τον 29χρονο γκαρντ ζητώντα αποζημίωση, καθώς ο Πάνγκος διέθετε τριετές συμβόλαιο, το οποίο βρισκόταν σε ισχύ με την ΤΣΣΚΑ, ωστόσο εκείνος δεν μετέβη στη Ρωσία, καθώς λίγες ημέρες αργότερα έγινε η εισβολή στην Ουκρανία.

Η ανακοίνωση της ΤΣΣΚΑ Μόσχας:

«Ο γκαρντ Κέβιν Πάνγκος έλυσε το συμβόλαιό του μονομερώς με τον σύλλογο και δέχθηκε την πρόταση της Μιλάνο. Ο Πάνγκος υπέγραψε τριετές συμβόλαιο με την ΤΣΣΚΑ φέτος τον Φεβρουάριο, αλλά δεν ήρθε στο μέρος που βρισκόταν η ομάδα. Ο σύλλογος εξετάζει το ενδεχόμενο να κινηθεί νομικά για να λάβει το buy out που περιελάμβανε το συμβόλαιό του με την ΤΣΣΚΑ».

