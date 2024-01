Για δύο ακόμη εβδομάδες στο Κάουνας ο Χόλινς

Ο 32χρονος γκαρντ θα μείνει για ακόμη 14 μέρες στη Ζαλγκίρις, σύμφωνα με ανακοίνωση της ίδιας της ομάδας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Όστιν Χόλινς έγινε μέλος του λιθουανικού συλλόγου στις 11 Δεκεμβρίου, έχοντας υπογράψει για την παραμονή του επί τρεις εβδομάδες, με οψιόν επέκτασης. Ωστόσο, με την λύση συνεργασία του Καζίς Μακσβίτις από την άκρη του πάγκου και με την πρόσληψη του Αντρέα Τρινκιέρι, τα δεδομένα στο Κάουνας άλλαξαν.

Έτσι, ο 32χρονος γκαρντ συμφώνησε σε ανανέωση για ακόμη για δύο εβδομάδες με την Ζαλγκίρις. Μέσα σε αυτό το χρονικό διάστημα θα… κριθεί το αν θα υπογράψει επέκταση έως το τέλος της σεζόν. Ο Αμερικανός έχει αγωνιστεί τέσσερις φορές σε ματς της Euroleague και σε 12.05 λεπτά συμμετοχής αν μέσο όρο, μετράει 3.8 πόντους.//ΓΓ.

.@aHolli_20 stays in Zalgiris for at least 2 more weeks. pic.twitter.com/Bs4GdpZU9H

— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) December 31, 2023