Σε μια ακόμη μεταγραφική κίνηση προχώρησε το Μιλάνο, η οποία ανακοίνωσε την απόκτηση του 22χρονου γκαρντ, Κουίν Έλις. Την περασμένη σεζόν ο Αμερικανός αγωνίστηκε στην Τρέντο, με την οποία είχε 10,1 πόντους, 5,4 ασίστ και 4,3 ριμπάουντ μέσο όρο, κατεθέτοντας δείγματα του ταλέντου του.

