Ο Παπαγιάννης στην κορυφή των 10 πιο εντυπωσιακών καρφωμάτων του Ιανουαρίου (video)

Η εκπληκτική φάση που πραγματοποίησε ο Γιώργος Παπαγιάννης στο ματς κόντρα στην Μπαρτσελόνα, δεν θα μπορούσε να λείπει από την κορυφή του εν λόγω top-10. Ο διεθνής ψηλός σταμάτησε με μπλοκ τον Μέτου και στην συνέχεια της ίδια φάσης κάρφωσε εμφατικά με το ένα χέρι στο καλάθι των “μπλαουγκράνα”, μια φάση που τον τοποθέτησε στην κορυφή της λίστας του Ιανουαρίου.

Στη 5η θέση βρίσκεται ο Νίκολα Μιλουτίνοφ, καθώς ο Σέρβος σέντερ του Ολυμπιακού είχε καρφώσει στο πρόσωπο του Γκαρούμπα, στη νίκη των “ερυθρολεύκων” στην Μαδρίτη.

Στην δεύτερη θέση είναι ο Λούκα Σάμανιτς, ο οποίος κατάφερε να τελειώσει με δύναμη την φάση, παρά το γεγονός πως μαρκαριζόταν από τους Ταβάρες και Γκαρούμπα, ενώ την τριάδα πλαισιώνει ο θεαματικός Ταϊρίκ Τζόουνς, που πλέον μας έχει συνηθίσει σε τέτοιες φάσεις.//ΝΓ.

January went by too quick, but not without delivering some HUGE HAMMERS 😯



Check out the Top 10 Dunks from the first month of 2025 🚀



'Top Plays of the Month' I @TurkishAirlines pic.twitter.com/1SZKzPAbGc