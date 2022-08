Επιστρέφει στους Κινγκς ο Μπέιζμορ

Κολλημένος με την Καλιφόρνια φαίνεται πως είναι ο 33χρονος γκαρντ/φόργουορντ, ο οποίος λίγες εβδομάδες μετά την αποχώρησή του από τους Λος Άντζελες Λέικερς, μετακομίζει στο Σακραμέντο.

Σύμφωνα με το “The Athletic”, ο Κεντ Μπέιζμορ θα συνεχίσει την καριέρα του στους Κινγκς. Υπενθυμίζουμε ότι στο “Golden 1 Center” αγωνίστηκε τη σεζόν 2019-2020, πριν μετακινηθεί σε μια άλλη ομάδα της ίδιας πολιτείας, δηλαδή του Γκόλντεν Στέιτ Ουόριορς. Πάντως, η συμφωνία των δύο πλευρών είναι για μονοετές συμβόλαιο, όπως αναφέρει ο Σαμς Καράνια.

Το δημοσίευμα:

Free agent forward Kent Bazemore has agreed to a one-year deal with the Sacramento Kings, sources tell @TheAthletic @Stadium.

— Shams Charania (@ShamsCharania) August 7, 2022