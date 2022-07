Επιστρέφει στο “NBA 2K” ο Μάικλ Τζόρνταν (ΦΩΤΟ)

Ο – κατά πολλούς – κορυφαίος μπασκετμπολίστας όλων των εποχών θα βρεθεί μετά από 10 ολόκληρα χρόνια στο βασικό εξώφυλλου του διάσημου βιντεοπαιχνιδιού που παράγεται στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Όπως ανακοίνωσε η κατασκευάστρια εταιρεία, ο Μάικλ Τζόρνταν θα είναι το πρόσωπο του “NBA 2K23”. Η κανονική του έκδοση αναμένεται να κυκλοφορήσει το φθινόπωρο. Πρόκειται για την πρώτη φορά μετά το 2012 που θα είναι στο βασικό εξώφυλλο ο “MJ”. Υπενθυμίζουμε πως είχε κάνει την εμφάνισή του και σε μια ειδική έκδοση το 2016.

Η ανακοίνωση:

July 5, 2022