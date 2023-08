Έφυγε από την ζωή 17χρονος ταλαντούχος μπασκετμπλίστας των ΗΠΑ

Ο 17χρονος Κέιλεμπ Γουάιτ “έφυγε” από την ζωή, όντας ένα από τα ανερχόμενα αστέρια του αμερικανικού μπάσκετ.

Η είδηση για τον χαμό του 17χρονου Κέιλεμπ βύθισε σε θλίψη τις μπασκετικές τάξεις της Αμερικής και όχι μόνο την Παρασκευή (11/08). Ο νεαρός μπασκετμπολίστας έχασε τις αισθήσεις του κατά την διάρκεια την πρόπονησής του, στο Γουάιτ Πίνσον Βάλεϊ Σκουλ. Έφυγε από την ζωή πριν προλάβουν να αντιδράσουν οι συναθλητές του και το προπονητικό σταφ του σχολείου.

Την 25η Ιούλη, ο μεγαλύτερος γιος του ΛεΜπρόν Τζέιμς, Μπρόνι, βίωσε παρόμοιο περιστατικό, το οποίο οφειλόταν σε καρδιακή προσβολή. Εκείνος όμως στάθηκε τυχερός και πήρε εξιτήριο στις 28 Ιουλίου.//ΓΚ

JUST IN – Star Alabama basketball talent Caleb White dead at 17 after collapsing during workout. pic.twitter.com/s0v4w0yjpQ

— Disclose.tv (@disclosetv) August 11, 2023