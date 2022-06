Ανεβάζει… στροφές ο Λέοναρντ (video)

Έτοιμος για τη μεγάλη του επιστροφή στα παρκέ μετά από 1,5 χρόνο απουσίας μοιάζει να είναι ο Αμερικανός σούπερ σταρ των Λος Άντζελες Κλίπερς μιας και πλέον προπονείται σε… έντονους ρυθμούς.

Ήταν ο τέταρτος ημιτελικός της δυτικής περιφέρειας στην “πόλη των αγγέλων” και η νίκη κόντρα στους Τζαζ είχε… κλειδώσει. Σε μια ανύποπτη φάση, ο Κουάι Λέοναρντ γύρισε το γόνατό του και, όπως αποδείχθηκε αργότερα, υπέστη ρήξη χιαστού. Για τον επόμενο χρόνο ακολούθησε συντηρητικό πρόγραμμα αποκατάστασης, όπως συνηθίζει στους τραυματισμούς του. Για αυτό και δεν αγωνίστηκε καθόλου κατά τη διάρκεια της φετινής σεζόν.

Όλα αυτά, όμως, αποτελούν παρελθόν. Ο 30χρονος σούπερ σταρ είναι έτοιμος για την επιστροφή του στα παρκέ. Πλέον, προπονείται σε… φουλ ρυθμούς έχοντας ως στόχο να βρεθεί στην καλύτερη δυνατή κατάσταση στην προετοιμασία. Μάλιστα, κυκλοφόρησε βίντεο στο οποίο επιβεβαιώνονται όλα τα παραπάνω.

Δείτε το:

Clippers star Kawhi Leonard putting in work at UCSD this morning 👀

(h/t @TravoWatson) pic.twitter.com/5z9KPHWCc8

— Tomer Azarly (@TomerAzarly) June 24, 2022