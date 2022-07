Ανανεώνει με τους Μπακς ο Κόνατον (ΦΩΤΟ)

Κάτοικος Μιλγουόκι θα παραμείνει ο Αμερικανός σουτέρ, αφού σύμφωνα με δημοσιεύματα από την Αμερική θα επεκτείνει την συνεργασία του με τα “ελάφια” μέχρι την σεζόν 2025/26.

Όπως όλα δείχνουν, ο Πατ Κόνατον θα συνεχίσει να αγωνίζεται στο πλευρό του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μιλγουόκι Μπακς, αφού αναμένεται να υπογράψει την ανανέωση του συμβολαίου του. Λίγο καιρό νωρίτερα, ο ίδιος αποφάσισε να ενεργοποιήσει την οψιόν των 5.7 εκατομμυρίων δολαρίων και να παραμείνει στους Μπακς έως και το τέλος της σεζόν 2022-23.

Σύμφωνα με τον έγκριτο δημοσιογράφο Σαμς Τσαράνια, ο Κόνατον θα επεκτείνει το συμβόλαιο του για ακόμη τρεις σεζόν! Κάτι που πρόκειται να του αποφέρει ένα ποσό κοντά στα 30 εκατομμύρια δολάρια

Ο Κόνατον την σεζόν που μας πέρασε είχε κατά μέσο όρο 9.9 πόντους και 4.2 ριμπάουντ ανά 26 λεπτά συμμετοχής, σουτάροντας με 64% στα δίποντα και 40% στα τρίποντα.

Milwaukee Bucks swingman Pat Connaughton is finalizing a three-year, $30 million contract extension with the franchise, sources tell @TheAthletic @Stadium. The deal takes the Bucks’ key shooter and well-regarded leader through the 2025-26 season.

— Shams Charania (@ShamsCharania) July 13, 2022