Θα αγωνιστεί απέναντι στις ΗΠΑ ο Κέιν

Διαθέσιμος για την αναμέτρηση της Αγγλίας τέθηκε ο αρχηγός της εθνικής ομάδας, με τον Γκάρεθ Σάουθγκέιτ να επιβεβαιώνει πως ο παίκτης είναι πλέον καλά.

Με τον αρχηγό της, Χάρι Κέιν θα παραταχθεί η Αγγλία στην αναμέτρηση με τις ΗΠΑ για το Μουντιάλ, με τον Γκάρεθ Σάουθγκέιτ να επιβεβαιώνει πως ο παίκτης είναι καλά.

Χθεσινά δημοσιεύματα έκαναν λόγο για ακτινογραφία στην οποία θα υποβάλλονταν ο επιθετικός των “τριών λιονταριών” προκειμένου να γίνει γνωστή η ζημιά και η κατάσταση του ίδιου ενόψει του επερχόμενου αγώνα.

Σύμφωνα με τον Άγγλο ομοσπονδιακό τεχνικό παρά το γεγονός πως ο ποδοσφαιριστής ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα, η ακτινογραφία στον αστράγαλο έγινε για προληπτικούς λόγους και ο παίκτης θα είναι διαθέσιμος απέναντι στις ΗΠΑ την Παρασκευή (24/11 21:00).//

"How's Harry Kane…?" 👀

Gareth Southgate gives @GabrielClarke05 the update on the @England striker's fitness#ITVFootball | #FifaWorldCup pic.twitter.com/cTaSi24MPC

— ITV Football (@itvfootball) November 24, 2022