Ο Τίτε και οι… αμφιλεγόμενες κλήσεις του

Οι επιλογές των 26 προσώπων που θα εκπροσωπήσουν την Εθνική Βραζιλίας στα γήπεδα του Κατάρ και το Παγκόσμιο Κύπελλο, έχουν σηκώσει θύελλα αντιδράσεων στη χώρα της “σάμπα”.

Εκτός λίστας ο Φιρμίνο

Για πολλούς, η μεγάλη έκπληξη είναι η απουσία του ονόματός του Ρομπέρτο Φιρμίνο από τη σχετική λίστα της “Σελεσάο”. Ο ίδιος μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Instagram, θέλησε να στείλει το δικό του μήνυμα καθώς ευχήθηκε καλή επιτυχία σε όσους θα βρεθούν στο Κατάρ, ενώ δεν παρέλειψε να αναφερθεί στη δική του συμμετοχή στο Μουντιάλ του 2018 στα γήπεδα της Ρωσίας. Ο 31χρονος στην ανάρτησή του, αναφέρθηκε μάλιστα σε ένα απόσπασμα της Αγίας Γραφής, ευγνωμονώντας τον Θεό που τον βοήθησε να συμμετάσχει σε αυτή την ποδοσφαιρική γιορτή.

Η ανάρτηση του Φιρμίνο

«Ξεκινώντας θέλω να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ για όλα τα υπέροχα μηνύματα. Το Παγκόσμιο Κύπελλο είναι ένα όνειρο για κάθε παίκτη . Χθες τα πράγματα δεν πήγαν όλα όπως τα φανταζόμουν ή ονειρευόμουν για τη ζωή μου αλλά μπορώ να κοιτάξω πίσω και να είμαι ευγνώμων σε εκείνον που ο σκοπός του είναι καλός, επειδή με εμπιστεύεται. (Ησαΐας 26:3) Δράττομαι της ευκαιρίας εδώ για να υποβάλω τα σέβη μου και να συγχαρώ όλους τους κληθέντες. Ήταν, είναι και θα είναι πάντα τιμή μου να υπερασπίζομαι την πατρίδα μου ειδικά με το δώρο που μου έδωσε ο Κύριος. Μένω εδώ πεπεισμένος ότι ο Θεός έχει πίστη σε μένα και ελπίζοντας να έρθει η λύτρωση».

Η απογοήτευση του Κούνια

Ο επιθετικός της Ατλέτικο Μαδρίτης, έκανε μία ανάρτησή στα social media αμέσως μετά την ανακοίνωση του Τίτε για τη λίστα των 26, δείχνοντας έτσι την απογοήτευση του για τη μη κλήση του στη “Σελεσάο”. Στο παρακάτω βίντεο, εμφανίζεται περίλυπος με τα χέρια του σε ένα περβάζι αμέσως μετά αφότου έμαθε πως δεν θα ταξιδέψει στο Κατάρ. Το βίντεο συνοδεύτηκε μαζί με μία λεζάντα προς όλους τους θαυμαστές και φίλους του στέλνοντας τα ευχαριστήρια του για τη στήριξη όλο αυτόν τον καιρό. Εστίασε στη συνέχεια στην τρομερή ομάδα της φετινής εθνικής Βραζιλίας και στον υψηλό ανταγωνισμό που υπήρξε.

«Ευχαριστώ όλους όσοι συνεχίζετε και μου στέλνετε μηνύματα. Ήταν σκληρό, ήταν οδυνηρό, αλλά είναι μέρος του παιχνιδιού και της ζωής. Η ομάδα μας είναι φανταστική και ο ανταγωνισμός τεράστιος. Σας ευχαριστώ μέσα από τα βάθη της καρδιάς μου για τη στήριξη και θα πανηγυρίζω για σας στο Μουντιάλ».

Ο Ντάνι Άλβες έτοιμος να γράψει ιστορία

Ο δεξιός φουλ μπακ, κλήθηκε στην εθνική Βραζιλίας και θα ταξιδέψει κανονικά στο Κατάρ και θα γίνει ο γηραιότερος Βραζιλιάνος που έχει βρεθεί ποτέ στον θεσμό. Μπορεί ο Ντάνι Άλβες να μην έχει αγωνιστικό ρυθμό, παρόλα αυτά ο Τίτε του δίνει την ευκαιρία να γραφτεί για πάντα στην ιστορία του βραζιλιάνικου ποδοσφαίρου. Αυτό θα είναι το τέταρτο Μουντιάλ του μετά από αυτά των, 2010, 2014 και 2018, στο τελευταίο δεν κατάφερε να αγωνιστεί λόγω τραυματισμού. Πλέον ο 39χρονος δεξιός μπακ, αγωνίζεται στο Μεξικό για λογαριασμό της Πούμας έχοντας 12 συμμετοχές, 1.000 αγωνιστικά λεπτά ενώ μοίρασε και τέσσερις ασίστ.

