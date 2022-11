Ο Γκάβι των ρεκόρ!

Με ένα υπέροχο τελείωμα στο 74ο λεπτό της αναμέτρησης της Ισπανίας με την Κόστα Ρίκα, ο 18χρονος σκόραρε για το 5:0 και “έγραψε διάπλατα” το όνομα του στο βιβλίο των Παγκοσμίων Κυπέλλων.

Ο 18χρονος Γκάβι, έγινε σήμερα ο τρίτος νεαρότερος σκόρερ στην Ιστορία των Μουντιάλ, πετυχαίνοντας το 5ο γκολ της Ισπανίας στο 7-0 επί της Κόστα Ρίκα.

Ο μέσος της Μπαρτσελόνα βλέπει πλέον το όνομά του στη σχετική λίστα των ρεκόρ κάτω από τον Μεξικανό Ρόσας και τον «βασιλιά» Πελέ, ο οποίος παραμένει ο μοναδικός «ανήλικος» σκόρερ σε τελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, καθώς όταν πέτυχε το πρώτο του γκολ, στη Σουηδία το 1958, δεν είχε κλείσει τα 18. Αυτό δεν πρόκειται να αλλάξει ούτε εφέτος, καθώς δεν υπάρχει στο Κατάρ ποδοσφαιριστής κάτω των 18 ετών.

Ο Γκάβι είναι γεννημένος στις 5 Αυγούστου 2004, συνεπώς σκόραρε σε ηλικία 18 ετών και 110 ημερών. Το περασμένο καλοκαίρι έγινε και ο νεότερος σκόρερ στα χρονικά της εθνικής Ισπανίας, πετυχαίνοντας γκολ στο 2-2 με την Τσεχία ενώ ήταν 17 και 304 ημερών.

