Η αποθέωση του διεθνή Τύπου σε Μέσι και Αργεντινή (ΦΩΤΟ)

Χιλιάδες μέσα μαζικής ενημέρωσης ανά τον κόσμο έκαναν ειδικές αναφορές στον 35χρονο σούπερ σταρ και την ομάδα του, οι οποίοι κατέκτησαν το Παγκόσμιο Κύπελλο στο Κατάρ.

Όλα τα βλέμματα του κόσμου ήταν στραμμένα στο Κατάρ το απόγευμα της Κυριακής (19/12), με την “αλμπισελέστε” να σηκώνει εν τέλει το Παγκόσμιο Κύπελλο. Ο Ισπανός δημοσιογράφος Χέιμι Γκομπάου συγκέντρωσε τα πρωτοσέλιδα όλων των μεγάλων εφημερίδων του πλανήτη σε μία φωτογραφία. “Sun“, “Guardian“, “Sport“, “As” “Corriere dello Sport” και όχι μόνο. Όπως είναι λογικό, πρωταγωνιστής σε όλα είναι ο Λιονέλ Μέσι.

“Ο κορυφαίος της ιστορίας”, “Μαραντόχα”, “Στα χέρια του Θεού” και “Ο κορυφαίος όλων” είναι μόνο μερικοί από τους αποθεωτικούς τίτλους που γράφτηκαν για τον 35χρονο.//

