Ξανά στο Super Bowl οι Τσιφς του Καρλαύτη

Ένα χρόνο μετά την κατάκτηση της κορυφής της λίγκας του αμερικάνικου ποδοσφαίρου, η ομάδα του Έλληνα πλάγιου αμυντικού θα επιχειρήσει να… διατηρήσει τα σκήπτρα της, στον αγώνα της χρονιάς.

Οι Κάνσας Σίτι Τσιφς επικράτησαν με 17-10 των Ρέιβενς στην Βαλτιμόρη και… έκλεισαν εισιτήριο για το Super Bowl της 12ης Φεβρουαρίου. Ο Γιώργος Καρλαύτης πραγματοποίησε άλλη μία εξαιρετική εμφάνιση, παίζοντας καθοριστικό ρόλο στη νίκη της ομάδας του. Ο 22χρονος μέτρησε τρία τάκλιν, μία αναχαίτιση και ένα sack, κάνοντας ότι περνάει από το χέρι του για να έρθει το θετικό αποτέλεσμα.

Κάπως έτσι, πλέον ετοιμάζεται για να διεκδικήσει το δεύτερο τίτλο της καριέρας του, μόλις στη δεύτερή του χρονιά στο NFL. Αντίπαλός του στο δρόμο προς το δαχτυλίδι θα είναι οι Σαν Φρανσίσκο 79ερς, με τον μεγάλο αγώνα να διεξάγεται στο “Allegiant Stadium” της Νεβάδα.//Α.

3 Tackles

1 Sack

1 Fumble Recovered

And a 2nd trip in 2 years to the Super Bowl for George Karlaftis. Bravo! 🙌🇬🇷 pic.twitter.com/8Y1akHe57w

— Super Greek 2.0 (@TheSuperGreek2) January 28, 2024