Αποχαιρέτησε το Ακαπούλκο ο Τσιτσιπάς

O Άλεξ Ντε Μινόρ κέρδισε για πρώτη φορά στην καριέρα του τον Έλληνα πρωταθλητή και τον άφησε εκτός ημιτελικών στο Ακαπούλκο, παραμένοντας ο ίδιος σε τροχιά υπεράσπισης του τίτλου του.

Μετά από έναν αγώνα 2 ωρών και 9 λεπτών, ο Άλεξ Ντε Μινόρ κέρδισε τον Στέφανο Τσιτσιπά με 2-1 σετ (1-6, 6-2, 6-3) και προκρίθηκε στα ημιτελικά του Ακαπούλκο. Αυτή ήταν η πρώτη νίκη του Αυστραλού κόντρα στον Έλληνα πρωταθλητή, από τον οποίο μετρούσε 10 ήττες.

11TH TIME LUCKY 🤩

Defending champion @alexdeminaur snaps a 10-match losing streak to Stefanos Tsitsipas with a 1-6 6-3 6-3 triumph in Acapulco #AMT2024 pic.twitter.com/BvcPKek65K

