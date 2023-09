Σάινθ: «Θα είναι εξαιρετικό το συναίσθημα να κερδίσουμε για πρώτη φορά τη Red Bull»

Ο Ισπανός οδηγός της Scuderia Ferrari κέρδισε για δεύτερη συνεχόμενη φορά την pole position και στις δηλώσεις του ανέφερε τον κύριο στόχο του για τον αγώνα της Σιγκαπούρης, θεωρώντας πως σε περίπτωση νίκης το συναίσθημα θα είναι εξαιρετικό.

Ο έλεγχος της Red Bull στην “Marina Bay” ήταν κακός, με αποτέλεσμα τόσο ο Μαξ Φερστάπεν, όσο και ο Σέρτζιο Πέρεζ, να μην μπορούν να κρατήσουν σταθερό το πίσω μέρος του μονοθεσίου τους.

Έτσι, με αυτή την αναποδιά της αυστριακής ομάδας, η Ferrari “μονομάχησε” με την Mercedes και την McLaren και κατάφερε να κάνει το 1-3. Ο Κάρλος Σάινθ είναι ο poleman για τον αγώνα της Κυριακής (17/09) και ο Σαρλ Λεκλέρ εκκινεί από την τρίτη θέση. Εκείνος που του χώρισε, ήταν ο Τζορτζ Ράσελ, με την Mercedes.

Ωστόσο, ο Ισπανός παραχώρησε δηλώσεις μετά τις κατατακτήριες δοκιμές, τονίζοντας το τι πρέπει να κάνει σωστά ο ίδιος στον αγώνα, αλλά και το μεγαλείο της Red Bull, την οποία αν καταφέρουν να νικήσουν, τότε ο 29χρονος πιλότος της Ferrari θα νιώσει… εξαιρετικά!

Αναλυτικά οι δηλώσεις του:

«Ο ρυθμός αγώνα παραμένει ερωτηματικό. Συνήθως η Mercedes είναι ταχύτερη από εμάς στους αγώνες και ακολουθούν διαφορετική στρατηγική με τα ελαστικά, κάτι που Θα πρέπει να προσέξουμε. Αν όμως εστιάσω στο δικό μου αγώνα, κάνω ένα καλό πρώτο stint και ένα stint με τα ελαστικά σκληρής γόμας, τότε μπορούμε να στοχεύσουμε την νίκη.

Θα είναι εξαιρετικό το συναίσθημα να κερδίσουμε για πρώτη φορά τη Red Bull, μετά από τόσους αγώνες. Αυτός είναι ο στόχος, να κερδίσουμε τον αγώνα. Θα τα δώσω όλα, όπως έκανα στην Μόντσα. Ας ελπίσουμε ότι αυτή τη φορά θα είναι αρκετό».//ΓΚ

Yesssss @Carlossainz55, get in there!! 👊 🌶️ pic.twitter.com/SiE76Uhs7L

— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) September 16, 2023