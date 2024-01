Κοντά στην Ferrari τα αποκαλυπτήρια της Aston Martin

Η βρετανική ομάδα ανακοίνωση το Season Launch του μονοθεσίου για το 2024, με την παρουσίαση να έχει προγραμματιστεί για μία μέρα πριν εκείνη της Scuderia.

Η Aston Martin αποκάλυψε και εκείνη την ημέρα που θα παρουσιάσει τον σχεδιασμό του νέου της μονοθεσίου, η οποία θα είναι στις 12 Φλεβάρη. Μάλιστα, το εν λόγω Season Launch πέφτει μία μέρα πριν από εκείνο της Ferrari, που είναι στις 13 του ίδιου μήνα.

Πέρα από τις παραπάνω ομάδες, η Williams και η Sauber είναι οι υπόλοιπες που έχουν γνωστοποιήσει την ημερομηνία των δικών τους αποκαλυπτηρίων. Μάλιστα, και οι δύο ομάδες έχουν προγραμματίσει τα event για τις 5 Φλεβάρη.//ΓΚ

12.02.24. Silverstone.

Hyper-focus.

Get ready to welcome the #AMR24. pic.twitter.com/j2bmgshHDV

