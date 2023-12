Τα αποκαλυπτήρια της Ferrari

Η ιταλική ομάδα γνωστοποίησε την ημέρα λανσαρίσματος του νέου μονοθεσίου, για την αγωνιστική χρονιά του 2024, όντας μία μέρα πριν του… Αγίου Βαλεντίνου.

Για όσους δεν το θυμούνται, το 2023, η Scuderia Ferrari παρουσίασε το περσινό της μονοθέσιο ανήμερα της ημέρας του έρωτα, που είναι άκρως σημαντική για τους καθολικούς και την τιμούν… δέοντος. Ωστόσο, για το 2024, η ομάδα από το Μαρανέλο αποφάσισε να κάνει το “Season Launch” στις 13 Φεβρουαρίου, μία μέρα πριν την εν λόγω γιορτή.

Για την επερχόμενη αγωνιστική χρονιά, οι Ιταλοί θα πορευθούν για έκτη συνεχόμενη σεζόν με τον Σαρλ Λεκλέρ και για τέταρτη με τον Κάρλος Σάινθ, των οποίων τα συμβόλαια λήγουν στο τέλος του 2024 και βρίσκονται σε συζητήσεις και οι δύο πιλότοι. Στο τιμόνι της ομάδας, θα δώσει το “παρών” ο Φρεντ Βασέρ, έχοντας σχεδιάσει αυτή τη φορά εξ ολοκλήρου το πλάνο και το μονοθέσιο, ενώ πέρυσι κλήθηκε να διαχειριστεί τα σχέδια του Ματίας Μπινότο, άλλοτε επικεφαλής της Ferrari.//ΓΚ.

An important date for your diaries…

2O24 loading ⏳ pic.twitter.com/z763D555jJ

— Scuderia Ferrari (@ScuderiaFerrari) December 18, 2023