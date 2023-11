Η Μπουσταμάντε μπήκε σε μονοθέσιο της Formula 1

Το ανερχόμενο αστέρι του γυναικείου μηχανοκίνητου αθλητισμού μπήκε για πρώτη φορά σε μονοθέσιο της Formula 1, προφανώς για λογαριασμό της McLaren.

Το όνομά της Μπιάνκα Μπουσταμάντε και έχει τον τίτλο της “πρώτης κυρίας” στις ακαδημίες της βρετανικής ομάδας, παίρνοντας μάλιστα ρόλο για το 2024. Ο λόγος για την 18χρονη Φιλιππινέζα, η οποία αποτελεί ένα από τα πρόσπεκτ του μέλλοντος. Μιλάμε για μία νεαρή, η οποία έχει δώσει το “παρών” στις πίστες του W Series, του USF Juniors, αλλά και στις F4 των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και της Ιταλίας. Ωστόσο, ο νέος της ρόλος θα έχει τα φόντα του F1 Academy, με την McLaren.

Ωστόσο, τα ξημερώματα της 1ης Νοεμβρίου κοινοποίησε μία φωτογραφία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στην οποία απεικονίζεται η ίδια, μέσα σε μονοθέσιο της Formula 1 και μάλιστα στην αγαπημένη της… πορτοκαλί ρουκέτα εδάφους. Να υπενθυμίσουμε πως το ερχόμενο Σαββατοκύριακο (03-05/11), το κορυφαίο πρωτάθλημα του μηχανοκίνητου αθλητισμού θα τρέξει στην Βραζιλία, με άλλα δύο Grand Prix να απομένουν για την ολοκλήρωση της αγωνιστικής χρονιάς.//ΓΚ

My Roman Empire for awhile🥺

Thank you for this @McLarenF1 #McLaren #F1 #F1Academy #BiancaBustamante pic.twitter.com/lNh9VYi2t6

— Bianca Bustamante (@racerbia) October 31, 2023