Η μέρα της Ferrari (video)

H Μελβούρνη αποδείχθηκε ιδιαίτερα τυχερή για την Scuderia Ferrari, με την ιταλική ομάδα ομάδα να κάνει το 1-2 στο πόντιουμ.

Ο Κάρλος Σάινθ ανέβηκε στο ψηλότερο σκαλοπάτι, αν και μόλις δύο εβδομάδες μετά την εγχείρηση την οποία υποβλήθηκε, τον ακολούθησε ο Λεκλέρ και όπως ήταν λογικό οι “κόκκινοι” το πανηγυρίσαν έντονα, καθώς πήραν πολύτιμους βαθμούς στην “μάχη” των κατασκευαστών.

Now THAT’S the way to make a comeback 💪 pic.twitter.com/mI02syWyHb

Σ΄ αυτό συνετέλεσε βέβαια και η εγκατάλειψη του Φερστάπεν, καθώς η Red Bull του Ολλανδού άρχισε να βγάζει λευκό καπνό από το πίσω μέρος, λόγω προβλήματος στα φρένα. Ο Φερστάπεν αναγκάστηκε να εγκαταλείψει για πρώτη φορά μετά από σχεδόν δύο χρόνια.

Vamos Carlos! 🙌

Catch up with all the drama Down Under 🍿#F1 #AusGP

— Formula 1 (@F1) March 24, 2024