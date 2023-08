Haas: Ποιοι θα είναι οι οδηγοί της το 2024

Η Αμερικανική ομάδα γνωστοποίησε τους οδηγούς της για την ακόλουθη αγωνιστική χρονιά της Formula 1 και δεν είναι άλλοι από τους… Νίκο Χούλκενμπεργκ και Κέβιν Μάγκνουσεν.

Η Haas ανανέωσε τα συμβόλαια των δύο πιλότων της μέχρι το 2024 και έτσι απομένουν μονάχα πέντε ελεύθερες θέσεις για το grid της Formula 1 την επερχόμενη σεζόν.

Λίγο πριν την επιστροφή του κορυφαίου πρωταθλήματος μηχανοκίνητου αθλητισμού από τις καλοκαιρινές διακοπές, η Αμερικανική ομάδα, η οποία προμηθεύεται κινητήρες από την Scuderia Ferrari, ανακοίνωσε την επέκταση συμβολαίου του Δανού και του Γερμανού οδηγού της.

Η Haas μετράει λιγότερα ατυχήματα με αυτούς τους δύο στα μονοθέσιά της, από τότε που είχε στο δυναμικό της τους rookies, Μικ Σουμάχερ και Νικίτα Μάζεπιν. Στην αρχή του του 2022, ο Κέβιν Μάγκνουσεν εκτάκτως γύρισε στην ομάδα, αφού ο πόλεμος που ξέσπασε στην Ουκρανία από τους Ρώσους και τα μέτρα που πάρθηκαν από τον αθλητικό κόσμο, δεν επέτρεψαν στον Μάζεπιν, ο οποίος κατάγεται από την Ρωσία, να συνεχίσει για δεύτερη χρονιά στο grid της F1. Για την ιστορία, η οικογένεια του Ρώσου, ειδικότερα ο πατέρας του, Ντμίτρι Μαζέπιν, είναι ιδιοκτήτης της Uralkali (παραγωγή και εξαγωγή λιπασμάτων ποτάσας), η οποία ήταν ο μεγαλύτερος χορηγός της Haas.

Με την λήξη του συμβολαίου του γιού του Μίκαελ Σουμάχερ, ο Νίκο Χούλκενμπεργκ επέστρεψε στην Formula 1, εκμηδενίζοντας τις πιθανότητες του Αντόνιο Τζοβινάτσι για μία βασική θέση στο grid.//ΓΚ

BREAKING: Kevin Magnussen and Nico Hulkenberg re-sign with Haas for the 2024 season!#F1 @HaasF1Team pic.twitter.com/M3ZNID7Y1N

— Formula 1 (@F1) August 24, 2023