Φερστάπεν: «Η Βραζιλία δεν σου επιτρέπει τα ίδια ελαστικά για 24 γύρους»

Ο πιλότος της Red Bull ανέβηκε στην κορυφή του βάθρου στο Sprint Race του Σάο Πάολο και στις δηλώσεις που παραχώρησε μετά ανέφερε την σοβαρή φθορά που προκαλεί το συγκεκριμένο σιρκουί στα ελαστικά των μονοθεσίων.

Ο Μαξ Φερστάπεν “έκλεψε” από νωρίς την πρωτιά του Λάντο Νόρις και νίκησε στο mini race της Βραζιλίας, στο 21ο Grand Prix, τρία πριν την ολοκλήρωση της αγωνιστικής χρονιάς. Ωστόσο, αν και ο τρις παγκόσμιος πρωταθλητής νίκησε με ευκολία, από την πρώτη κι΄όλας στροφή του πρώτου γύρου, έκανε λόγο για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει εκείνος και η ομάδα του στο Ιντερλάγκος.

Μάλιστα, με την πίστα να φτάνει και να ξεπερνάει τους 50 βαθμούς Κελσίου στο οδόστρωμα, ο οδηγός των “Κόκκινων Ταύρων” ανέφερε χαρακτηριστικά πως είναι αδύνατο κανείς να πραγματοποιήσει 24 γύρους χωρίς αλλαγή σετ, με την τόση φθορά που προκαλεί η θερμοκρασία.

Strong Saturday! Felt good out there today, we learnt a lot in a very well managed Sprint @redbullracing 🙌 Looking forward to race day 💪#BrazilGP pic.twitter.com/49fMSQwwO1

— Max Verstappen (@Max33Verstappen) November 4, 2023