F1: Αυτή είναι η βαθμολογία στα πρωταθλήματα μετά την Μόντσα

Το ιταλικό Grand Prix ολοκληρώθηκε και αυτή είναι η κατάσταση στο Πρωτάθλημα Οδηγών και στο Πρωτάθλημα Κατασκευαστών!

Με το πέρασμα του GP στην Ίμολα, σε έναν από τους πιο ενδιαφέρον φετινούς αγώνες, αν όχι τον πιο ενδιαφέρον, το πρωτάθλημα οδηγών και κατασκευαστών… δεν έχει αλλάξει σχεδόν καθόλου. Μονάχα μερικές διαφορές μίκρυναν και κάποιες άλλες… μεγάλωσαν.

Οι δύο Ferrari παρουσίασαν ρεσιτάλ μάχης… μεταξύ τους, με τον Σάινθ να δίνει “ρέστα” άμυνας κόντρα στον Λεκλέρ. Φερστάπεν-Πέρεζ-Σάινθ στο βάθρο, με τον Ολλανδό να είναι ο πρώτος οδηγός που αγγίζει τις 10 συνεχόμενες νίκες.

Στο πρωτάθλημα οδηγών:

Ο Ολλανδός δις παγκόποσμιος πρωταθλητής ανοίγει κι’ άλλο την… άπιαστη διαφορά του, με τον δεύτερο, Σέρτζιο Πέρεζ, να κάνει το ίδιο από τον Λίους Χάμιλτον. Μάχη ομόσταυλων για την 5η θέση, με τον Ισπανό να πηγαίνει την διαφορά από τους 3 στους 6. Ο Τζορτζ Ράσελ ακολουθεί, όσο στην 10η θέση είναι ισόβαθμοι οι teammates, Πιέρ Γκασλί και Εστεμπάν Οκόν, με 37 βαθμούς.

The state of play after 14 Grands Prix 👇 #ItalianGP #F1 pic.twitter.com/Vr7JOeahRj

Στο πρωτάθλημα κατασκευαστών:

Η μόνη αλλαγή στην Formula 1 που σημειώνεται μετά το ιταλικό Grand Prix, είναι αυτή στην τρίτη θέση κατασκευαστών. Μέχρι το GP της Ολλανδίας, η Ferrari βρισκόταν 14 βαθμούς μακριά από την Aston Martin για να μπει στην κορυφαία τριάδα. Σε αυτό τον αγώνα το έκανε. H Scuderia κατάφερε στην πατρίδα της να περάσει στην τρίτη θέση και πλέον υπάρχει διαφορά τάξεως 11 πόντων, με την βρετανική ομάδα να βρίσκεται πίσω από την ιταλική.

TEAM STANDINGS@ScuderiaFerrari vault up to third after Sunday's race#ItalianGP #F1 pic.twitter.com/SwKKeLfoPH

— Formula 1 (@F1) September 3, 2023