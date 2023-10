2Χ2 για τον “Super Max” στη Πόλη του Μεξικού

Ο Μαξ Φερστάπεν ήταν ο ταχύτερος οδηγός στα δεύτερα ελεύθερα δοκιμαστικά, σημειώνοντας πέρασμα στο 1:18.686. Το “άτυπο” βάθρο ολοκλήρωσαν οι Λάντο Νόρις και Σαρλ Λεκλέρ.

Όπως στο FP1, έτσι και στο FP2 ο Ολλανδός τρις παγκόσμιος πρωταθλητής ήταν εκείνος που έκλεψε την παράσταση, στην διαδικασία δοκιμών των ομάδων και των οδηγών για τις ρυθμίσεις που θα χρειαστούν στον κυριακάτικο αγώνα. Τι και αν ο πιλότος της Red Bull έχει ήδη προσθέσει τον τρίτο τίτλο στο προσωπικό του παλμαρέ, δεν δείχνει να σταματάει πουθενά.

Πρόκειται για το 20 Grand Prix της Formula 1 και τον 19ο αγώνα, αφού εκείνος στην Εμίλια-Ρομάνια δεν διεξήχθη ποτέ, λόγω καιρικών φαινομένων και φυσικών καταστροφών. Αυτή την φορά, τόπος του… εγκλήματος είναι το Mexico City, στην πατρίδα του Σέρτζιο Πέρεζ, ο οποίος ολοκλήρωσε στην θέση, στο πλαίσιο του δεύτερου session.

Το FP2:

Οι Ρικιάρντο, Γκασλί, Πιάστρι, Μπότας και Χάμιλτον ήταν οι πρώτοι που βγήκαν στην πίστα για τα δεύτερα ελεύθερα δοκιμαστικά, με τους τρεις πρώτους να φορούν σκληρά ελαστικά, ενώ οι δύο τελευταίοι – άλλοτε ομόσταυλοι στην Mercedes – ήταν στα μεσαία. Ωστόσο, την ίδια στιγμή ο ήλιος… κρύφτηκε και ένα μεγάλο σύννεφο πήρε την θέση του, δίνοντας βροχερή διάθεση. Αν και η πίστα άγγιζε τους 39 βαθμούς Κελσίου, η βροχή έκανε την εμφάνισή της, αλλά όχι σε όλα τα κομμάτια του σιρκουί.

Yep… it's definitely raining! Drivers are reporting sprinklings on track, but it's not wet enough to require a tyre change just yet 💦#MexicoGP #F1 pic.twitter.com/beocq4jhsA — Formula 1 (@F1) October 27, 2023

Για λίγη ώρα, η Williams του Αλεξάντερ Άλμπον βρισκόταν στην κορυφή, με τον Ταϊλανδό πιλότο της βρετανικής ομάδας να πραγματοποιεί μία ακόμη έκπληξη στο FP1, αφού ολοκλήρωσε στην 2η θέση. Ο Μαξ Φερστάπεν όμως, έγραψε χρόνο 1:19.511 και πήρε την πρωτιά, καθώς η περσινή του επίδοση για την pole position στο Μεξικό ήταν εκείνη του 1:17.775. Στο 28ο λεπτό του session, η βροχή σταμάτησε, με τον Ολλανδό να είναι στην 1η θέση και τους Λεκλέρ, Ρικιάρντο, Σάινθ και Μπότας να ακολουθούν. Παράλληλα, ο Όσκαρ Πιάστρι ήταν ο πρώτος που έκανε την εμφάνιση του στην πίστα με μαλακά ελαστικά και ανέβηκε στην κορυφή αμέσως, με 1:19.163.

Η στιγμή του Free Practice 2 που τράβηξε όλα τα βλέμματα ήταν όταν ο Φερνάντο Αλόνσο πραγματοποίησε τετ-α-κε στην έξοδο της 9ης στροφής, χάνοντας τα φρένα.

That was a scary spin for Fernando! 😵‍💫 A snap of oversteer almost puts Alonso in the barriers, but he turns it into a beautiful 360 and returns to the pits#MexicoGP #F1 pic.twitter.com/JF7tV6CpGn — Formula 1 (@F1) October 27, 2023

Μέχρι την ολοκλήρωση των δοκιμαστικών διαδικασιών, τα σύννεφα δεν έλεγαν να υποχωρήσουν, χωρίς αυτό να σημαίνει πως συνεχίζει να βρέχει στο Μεξικό. Σε αυτό το σημείο, παρατηρήθηκε ο διαχωρισμός στρατηγικών, τόσο από την Red Bull, όσο και από την McLaren. Πιο συγκεκριμένα, οι “Κόκκινοι Ταύροι” φόρεσαν στον Φερστάπεν μεσαία ελαστικά, ενώ στον Πέρεζ σκληρά, τη στιγμή που η βρετανική ομάδα είχε τον Πιάστρι με λευκή γόμα και τον Νόρις με κίτρινη.

Ανάμεσα σε εκείνους που οδηγούν με τον σκληρό “σιρίτι” ήταν και ο Κάρλος Σάινθ, ο οποίος φάνηκε πολύ ευχαριστημένος με αυτό το σετ στο team radio, μετά το υδραυλικό πρόβλημα που αντιμετώπισαν στο FP1. Τρία λεπτά πριν τον τερματισμό του FP2, οι οδηγοί έλαβαν ενημέρωση για την πίστα, στην οποία επικρατούσαν τα γλιστρήματα, με τους περισσότερους πιλότους να βρίσκονται στα pit. Έτσι, το τελευταίο session της πρώτης ημέρας του Grand Prix ολοκληρώθηκε, βλέποντας ξανά τον Φερστάπεν στην κορυφή, ενώ οι Νόρις και Λεκλέρ ήταν στην 2η και 3η θέση, αντίστοιχα.//ΓΚ.

Τα αποτελέσματα: