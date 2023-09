Το “παρών” έδωσε ο Καρμέλο Άντονι στον συγκλονιστικό ημιτελικό

Ο πρώην NBAερ βρίσκεται στην Μανίλα και παρακολουθεί την συγκλονιστική αναμέτρηση της χώρας του με την ομάδα του Γκόρντον Χέρμπερτ, με μόνο στόχο και των δύο μία θέση στον τελικό της διοργάνωσης.

Από τις Courtseats παρακολούθησε τον δεύτερο ημιτελικό ο Καρμέλο Άντονι, με παρέα άλλες δύο σπουδαίες μορφές του παγκόσμιου μπάσκετ, Λουίς Σκόλα και Πάου Γκασόλ, οι οποίοι παρευρέθηκαν και στον πρώτο ημιτελικό ανάμεσα σε Σερβία και Καναδά.

Ο Άντονι έχει τρία χρυσά ολυμπιακά μετάλλια, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Πεκίνου το 2008, στο Λονδίνο το 2012 και στο Ρίο το 2016, όπου ανακοίνωσε οριστικά την αποχώρησή του. Είχε ήδη ένα χάλκινο στην αντίστοιχη διοργάνωση της Αθήνας το 2004, αλλά και στο Παγκόσμιο Κύπελλο του 2006 στην Ιαπωνία. Μετά την διοργάνωση του 2016 ο πρώην ΝΒΑer ήταν ο αθλητής με τις περισσότερες συμμετοχές σε Ολυμπιάδα, ενώ ήταν ο πρώτος σε πόντους, ριμπάουντ και παιχνίδια συνολικά όσον αφορά τις ομάδες των ΗΠΑ που συμμετείχαν σε Ολυμπιακούς Αγώνες.//ΜΛ

Carmelo Anthony and Pau Gasol enjoying the views of the 2023 FIBA World Cup semis 💯pic.twitter.com/8J36jdU43e

— ClutchPoints (@ClutchPoints) September 8, 2023