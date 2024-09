Aποχωρεί από την Λίβερπουλ ο Κέλεχερ

Ο Κουίβιν Κέλεχερ εξέφρασε την επιθυμία του να παίζει κάθε εβδομάδα και να τονίζει πως οι κόκκινοι επέλεξαν άλλο δρόμο.

«Το έκανα ξεκάθαρο τα τελευταία χρόνια πως θέλω να φύγω και να είμαι ο Νο 1, παίζοντας κάθε εβδομάδα.

Ο σύλλογος πήρε την απόφασή του να αποκτήσει άλλο τερματοφύλακα και βλέποντας την κατάσταση από έξω, φαίνεται πως αποφάσισαν να πάνε προς μία άλλη κατεύθυνση», τόνισε στο περιθώριο των δηλώσεών του για το παιχνίδι της εθνικής ομάδας της χώρας του κόντρα στην Ελλάδα (10/9, 21:45).

