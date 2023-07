Yπογράφει στην Αλ Αχλί ο Φιρμίνο!

Ο Βραζιλιάνος επιθετικός πέρασε με επιτυχία τα ιατρικά τεστ και είναι έτοιμος να ανακοινωθεί από την ομάδα της Σαουδικής Αραβίας για ένα… νέο κεφάλαιο στην καριέρα του.

Οι Σαουδάραβες… δεν αστειεύονται. Συγκεκριμένα, η Αλ Αχλί βρίσκεται κοντά στην ολοκλήρωση ενός σπουδαίου “deal”, με τον Ρομπέρτο Φιρμίνο να περνάει τις ιατρικές εξετάσεις και να ετοιμάζεται να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο.

Μετά από 12 διαδοχικά χρόνια παρουσίας του στα γήπεδα της Ευρώπης αρχικά με τη φανέλα της Χόφενχαϊμ και ύστερα με τη Λίβερπουλ, ο Βραζιλιάνος επιθετικός θα μετακομίσει στη Σαουδική Αραβία με ένα αρκετά… πλουσιοπάροχο συμβόλαιο για τα επόμενα τρία χρόνια.//Γ.

Roberto Firmino has completed 1st part of medical tests as new Al Ahli player, as expected. 🚨🟢🇸🇦 #AlAhli

Former Liverpool star now set to check and sign all documents, club statement will be the next step.

Bobby will join Édou Mendy at Al Ahli.

Here we go confirmed. ✅ pic.twitter.com/rLmNQeLYyM

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 3, 2023