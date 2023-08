Βρήκε τον αντικαταστάτη του Γκβάρντιολ η Λειψία

Η γερμανική ομάδα φαίνεται να καλύπτει το κενό που άφησε η μεγαλύτερη πώληση της ιστορίας της, καθώς όπως όλα δείχνουν έχει συμφωνήσει με τη Λυών για τον Λουκεμπά.

Οι Γερμανοί τα βρήκαν με τους Γάλλους σε ένα ποσό της τάξεως των 35 εκατομμυρίων ευρώ για τον διεθνή σέντερ μπακ με την Κ-21 της Γαλλίας. Ο Λουκεμπά αναμένεται να υπογράψει πενταετές συμβόλαιο με την Λειψία και να μετακομίσει για πρώτη φορά έξω από την πατρίδα το μετά από 12 χρόνια θητεία στη Λυών.//ΣΠ.

RB Leipzig sign Castello Lukeba as new centre back, here we go! Deal agreed for €35m, already in place yesterday and now sealed 🔴⚪️ #RBLeipzig

Geertruida deal collapsed yesterday and Lukeba arrives on 5 year contract until June 2028.

Gvardiol replacement, found. pic.twitter.com/V9TWvwo5Kp

