Ο Ομπαμεγιάνγκ θα μπορούσε να επιστρέψει στην πρώην ομάδα του αυτό το καλοκαίρι

Η ομάδα της Ligue 1 διαπραγματεύεται επί του παρόντος τις οικονομικές λεπτομέρειες του συμβολαίου του παίκτη, καθώς πρόκειται να προσφέρει στον επιθετικό διετές συμβόλαιο. Η Αλ Καντισίγια συμφώνησε να λύσει αμοιβαία το συμβόλαιο του Ομπαμεγιάνγκ, γεγονός που θα τον καταστήσει ελεύθερο.

Ο έμπειρος επιθετικός έφυγε από τη Μαρσέιγ για να ενταχθεί στην Αλ Καντισίγια το περασμένο καλοκαίρι, αλλά η παραμονή του στη Μέση Ανατολή διήρκεσε μόλις ένα χρόνο. Παρά το γεγονός ότι σημείωσε εντυπωσιακά 17 γκολ στην παρθενική του σεζόν, ο σύλλογος της Σαουδικής Αραβίας αποφάσισε να αφήσει τον παίκτη να φύγει, καθώς στρέφει την προσοχή του προς την απόκτηση νεότερων ταλέντων για τη γραμμή κρούσης του.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο γαλλικός σύλλογος πραγματοποίησε τις πρώτες συζητήσεις με τον βετεράνο επιθετικό νωρίτερα αυτή την εβδομάδα και τώρα διαπραγματεύεται το οικονομικό σκέλος της διετούς συμφωνίας που ετοιμάζεται να προσφέρει στον διεθνή από τη Γκαμπόν. Η Αλ Καντισίγια έχει ήδη δώσει το πράσινο φως για την αποδέσμευση του παίκτη το καλοκαίρι.

